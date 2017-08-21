«Не из-за денег, как некоторые»: Максим Галкин снял забавное видео об уходе Андрея Малахова



Сегодня Андрей Малахов опубликовал открытое письмо, в котором обратился к работникам Первого канала. Напомним, что несколько недель назад стало известно, что Андрей Малахов и его команда покинули шоу «Пусть говорят». Теперь ведущий переехал на канал " Россия 1" и будет вести свое новое ток-шоу " Андрей Малахов. Прямой Эфир". Место Малахова на " Пусть говорят" занял 32-летний ведущий Дмитрий Борисов



В открытом письме Малахов обратился ко многим коллегам из Останкино, в том числе и к Максиму Галкину , который ранее жестко раскритиковал Андрея за уход с Первого канала.

«И уж если речь зашла о Максиме Галкине… Макс, все говорят, что я повторяю твою телевизионную судьбу. Скажу больше, в подростковом возрасте я, начинающий фанат Аллы Борисовны, также мечтал повторить и твою личную судьбу… И еще. Я не стал комментировать твое недавнее видео на фоне замка, потому что, если бы на первом месте в этой истории стояли деньги, мой трансфер, как ты догадываешься, случился бы еще девять лет назад», — написал Малахов



Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 20 2017 в 11:30 PDT

Максим Галкин, конечно же, не промолчал и выложил в свой микроблог новое видео, которое на этот раз посвятил открытому письму Андрея. В видео Максим перевоплотился в бабушку, которая восхищается тем, как близок Малахов к простому народу. Поклонники оценили юмор Галкина, который умеет посмеяться не только над коллегами, но и над самим собой.