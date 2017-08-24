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Корчевников «затмил» Малахова
Ведущий Борис Корчевников в ходе съемок нового «Прямого эфира» с Андреем Малаховым «затмил» своего коллегу, подарив цветы его жене Наталье Шкулевой. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Как отмечает издание, Корчевников также «наговорил добрых слов» Шкулевой и «даже обнял» ее.
По данным «Комсомольской правды», Корчевников не прощается с «Россией 1». Он заявил газете, что у него скоро выйдет новое шоу на этом телеканале.
Ранее стало известно, что Малахов покинет программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради работы во ВГТРК. Он будет вести шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1». До этого «Прямой эфир» вел Корчевников.
По словам Корчевникова, с его уходом шоу «в своем прежнем виде заканчивает существование», а «программа, которая выйдет на его месте, будет уже другой». Он отметил, что команда, которая делала программу вместе с ним, останется работать с Малаховым.
В мае стало известно о назначении Корчевникова генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас».
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