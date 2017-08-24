Корчевников «затмил» Малахова

Как отмечает издание, Корчевников также «наговорил добрых слов» Шкулевой и «даже обнял» ее.

По данным «Комсомольской правды», Корчевников не прощается с «Россией 1». Он заявил газете, что у него скоро выйдет новое шоу на этом телеканале.

Ранее стало известно, что Малахов покинет программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради работы во ВГТРК . Он будет вести шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1». До этого «Прямой эфир» вел Корчевников.

По словам Корчевникова, с его уходом шоу «в своем прежнем виде заканчивает существование», а «программа, которая выйдет на его месте, будет уже другой». Он отметил, что команда, которая делала программу вместе с ним, останется работать с Малаховым.

В мае стало известно о назначении Корчевникова генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас».