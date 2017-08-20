Андрей Кончаловский признался, как избежал развода с Юлией Высоцкой

Много лет назад, когда Андрей Кончаловский Юлия Высоцкая только начали свой роман, в их отношения мало кто верил. Окружающие были уверены, что их брак долго «не протянет», но как показало время все они сильно заблуждались. В канун своего 80-летия режиссер принял участие в программе «Поле притяжения Андрея Кончаловского», познакомившей зрителей с деталями его личной жизни.

Среди прочего, Андрей Сергеевич заострил своё внимание на том, как, прожив бок о бок столько лет вместе, ему удается поддерживать с Юлией гармоничные отношения. Секрет оказался прост: ему импонирует то, что жена держит в общении с ним определенную дистанцию.

«Юля говорит: ты мне чужой. Мои дети — они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть… Это правильно! — уверен Кончаловский. — Маму и детей не выбирают, а мужья и жены приходят и уходят. И в этом есть правильное напряжение, и в силу того, что мы оба львы, есть еще и совместная мощная энергия».

К слову, создавать идиллию в семейной жизни режиссеру помогает и его возраст, а точнее приобретенный опыт. Андрей Сергеевич считает, что если бы встретил Юлию раньше 40 лет — не прожил бы с ней так долго. «Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти. Юле действительно повезло, что она встретила меня уже немолодым человеком. Разница в возрасте важна и в плохом, и в хорошем смысле одновременно!» — поделился он.