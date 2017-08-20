СМИ: пропавшего Евгения Осина нашел Андрей Малахов



" Очень помогла Дана Борисова (несколько месяцев в эфире программы Малахова назад телеведущая призналась, что употребляла алкоголь и наркотики. — " Газета.Ru"). Дана выходила с Евгением на видеосвязь, она вдохновляла его" , — рассказал источник.

" Женя сказал нам, что принял решение полететь к Дане в Таиланд, чтобы продолжить реабилитацию и одержать окончательную победу над зависимостью" , — отметил он.





Сообщения о пропаже Осина появились в пятницу после того, как в четверг он принял участие в программе " Пусть говорят" на Первом канале, которую ведет теперь Дмитрий Борисов

Ожидается, что Малахов появится в эфире " России 1" в ближайшие дни.