Бузова утомила поклонников видом сзади



Певица, актриса и ведущая Ольга Бузова продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram собственными фотографиями, сделанными с самых разных ракурсов. Однако, по мнению некоторых из них, от излишнего акцента на пятой точке восходящей звездочки российского шоу-бизнеса лучше было бы избавиться.

На своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила фотографию с Сейшельских островов. На снимке, сделанном с тыльной стороны певицы, она предстала в настолько коротких шортах, что часть ее пятой точки оказалась полностью открыта для глаз изумленных зрителей.



Подобное зрелище оказалось по вкусу далеко не всем. " О боже как не стыдно аж ж…у видно" , " Мозгами лучше похвасталась бы, а не ж…й, дуры! " , " Для тарасова старается видимо…уже незнает с какого ракурса приподнести свой орех)))" , " Фигура деиствительно красивая но мне кажется не стоит всему миру ж…у каждый день выкладывать" , " Конечно удивить народ больше нечем! Остается только попой, да и то Фотошоп рулит… эх…" , — негодовали подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 19 2017 в 7:12 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто благосклонно принял новое фото Ольги Бузовой: " Шикарная😍🔥" , " 👍👌" , " Секси! Очень клевый орешек! " , " 👑👑👑👑" , " Шикарные ножки" , " Фотка-🔥🔥🔥" , " Сочно…😉". Впрочем, среди гневных комментариев их комплименты несколько затерялись. Примечательно, что после этого Ольга Бузова успела выложить еще две фотографии с Сейшелов и ни на одной из них не повернулась к зрителю тыльной стороной.



Под одним из снимков она даже попросила у подписчиков модного совета. " Днем шорты, вечером платье 👗 а вам какой образ больше нравится на мне: casual или более элегантный? 👸🏻" , — поинтересовалась певица.