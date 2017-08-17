

Композитор Игорь Николаев встал на защиту своей дочери от певицы Юлии Проскуряковой . Родившаяся в 2015 году девочка не угрожает жизни и здоровью пешеходов, поскольку на своей игрушечной машинке " гоняет" только по частной территории.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Авг 19 2017 в 4:43 PDT

Через свою страницу в Instagram Игорь Николаев обратился к журналистам, которые сообщили о том, что его полуторогодовалая дочь " гоняет на спортивном немецком автомобиле по пешеходным дорожкам". Подобная новость появилась после публикации фотографии ребенка в игрушечной машинке на тротуаре, где подобным вещам и есть место.



Композитор либо слишком всерьез воспринял шутку журналистов светской хроники, либо решил присоединиться к ироничной игре. " Спешу сообщить, что дело происходит на нашей СОБСТВЕННОЙ ЧАСТНОЙ территории нашего СОБСТВЕННОГО ЧАСТНОГО дома, и, следовательно, для пешеходов мы никакой опасности не представляем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)" , — написал он.



Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Авг 17 2017 в 8:06 PDT

" Не высасывайте из пальца проблемы, которой нет, будьте здоровы и счастливы!)" , — добавил Игорь Николаев. Поклонники полностью поддержали композитора: " Боже, неужели и такое пишут… Люди остановитесь" , " Господи, ну что этим журналистам не успокоиться наконец то" , " Придурки. Завистники. " , " Идиоты кто так пишет".



" РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ))) 🚗Просто у папы в руках джойстик, а дочка думает, что red car едет сам по себе" , — подписал Игорь Николаев ролик с поездкой дочери по дачной дорожке, который и вызвал нежелательную для него реакцию журналистов.



" Вот так и мы, взрослые, думаем, что сами управляем своей жизнью и поступками, в то время как нас направляет и ведет по жизни невидимая сильная рука нашего Ангела-Хранителя. Слава Богу! " , — добавил он.