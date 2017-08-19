

Король российской эстрады Филипп Киркоров держит подписчиков в курсе своих перемещений по миру. На своей странице в Instagram он сообщил о том, что прибыл в Барселону.

" Вчера еще Крым, сегодня — роскошная Барселона! 👑 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)" , — написал Филипп Киркоров. Свое сообщение он сопроводил фотографией на фоне главной достопримечательности города — Храма Святого Семейства или как его еще называют Саграда-Фамилия.



Вчера ещё Крым, сегодня — роскошная Барселона! 👑 #шоуя #любимаяработа #Barcelona Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 19 2017 в 10:19 PDT

Некоторые подписчики разглядели в таком сообщении какой-то подвох. " Почему Крым просто Крым, а Барселона роскошная? " , — поинтересовался один из комментаторов. В том, что российский полуостров остался без положительно окрашенного прилагательного, он, по всей видимости, заподозрил нотку пренебрежения. Впрочем, подобные подозрительные поклонники оказались в меньшинстве.



Большая же часть аудитории страницы короля российской эстрады в Instagram восхищались внешним видом Филиппа Киркорова или советовали ему соблюдать осторожность, поскольку совсем недавно город пережил страшный теракт. В столице Каталонии певец пробыл не долго.



Спустя всего несколько часов после фотографии напротив Храма Святого Семейства на странице Киркорова появилась серия снимков из аэропорта. " Домой…" , — лаконично подписал их певец.



Домой… Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 19 2017 в 4:47 PDT

Впрочем, и тут не обошлось без недопонимания. " Филипп Бедросович..первое фото..это, что взязи в самолете стоячие места?!?)))" , — поинтересовался один из комментаторов. Другие предположили, что перед вылетом певец захотел покататься на метро. Впрочем, опытные путешественника на глаз определили, что Киркорова сфотографировали в автобусе, который довозит пассажиров от здания терминала до самого самолета на площадке.