Жена Дмитрия Диброва стала «Миссис Россия 2017»



Мама трех детей Полина Диброва , представлявшая Подмосковье на конкурсе «Миссис Россия 2017», одержала победу.



Как сообщают СМИ, финал конкурса состоялся в субботу 19 августа в столичном концертном зале «Мир». На победу претендовали 25 замужних финалисток. Жюри выбрало супругу известного российского телеведущего Дмитрия Диброва

По словам победительницы, в конкурсе на звание лучшей «миссис» гораздо сложнее победить, чем в конкурсе на звание «мисс». Она призналась, что последний раз участвовала в конкурсе красоты десять лет назад. Потом ей было не до подобных мероприятий — приходилось заниматься детьми и домом.



Сейчас, когда дети подросли, Полина решила рискнуть. Муж поддержал. Она отметила, что детям будет очень приятно гордиться ей.