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Жена Дмитрия Диброва стала «Миссис Россия 2017»
Мама трех детей Полина Диброва, представлявшая Подмосковье на конкурсе «Миссис Россия 2017», одержала победу.
Как сообщают СМИ, финал конкурса состоялся в субботу 19 августа в столичном концертном зале «Мир». На победу претендовали 25 замужних финалисток. Жюри выбрало супругу известного российского телеведущего Дмитрия Диброва.
По словам победительницы, в конкурсе на звание лучшей «миссис» гораздо сложнее победить, чем в конкурсе на звание «мисс». Она призналась, что последний раз участвовала в конкурсе красоты десять лет назад. Потом ей было не до подобных мероприятий — приходилось заниматься детьми и домом.
Сейчас, когда дети подросли, Полина решила рискнуть. Муж поддержал. Она отметила, что детям будет очень приятно гордиться ей.
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