Корчевников рассказал, почему уходит из «Прямого эфира»

Корчевников отметил, что с его уходом «Прямой эфир» «в своем прежнем виде заканчивает существование», а «программа, которая выйдет на его месте, будет уже другой». Он отметил, что команда, которая делала программу вместе с ним, останется работать с Малаховым.

Также Корчевников опроверг слухи о том, что причиной его увольнения стали проблемы со здоровьем. «Те проблемы [со здоровьем], которые время от времени случаются, они решаемы. < …> Все далеко не так фатально, как об этом писали в последнее время», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, не боится ли он «заскучать» на канале «Спас» после «драйва» «Прямого эфира», Корчевников заявил: «Ничего более драйвового, чем жизнь христианина, настоящая жизнь с Богом, я не знаю. Мне бы очень хотелось, чтобы телеканал „Спас“ передал зрителям вот это ощущение, которое когда-то мне открылось, когда я пришел в церковь: чувство радости, любви, свободы и наполненной, осмысленной жизни».

По словам Корчевникова, у них с новым ведущим «Прямого эфира» Андреем Малаховым «бесконечно много общих тем» и «в каком-то смысле даже общая жизнь». «Мы оба живем только профессией… < …> Для меня правда радость, что именно он — человек, который для многих в нашей стране стал настоящим символом российского телевидения, — теперь продолжит проживать эти судьбы — с нашей командой на главном канале страны», — заключил он.

Ранее стало известно, что ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов покинет программу и «Первый канал» ради работы во ВГТРК

Сообщалось, что уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Также появились слухи, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». СМИ писали, что смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу.

В мае стало известно о назначении Корчевникова генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас».