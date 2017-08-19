Развестись с Абрамовичем Жуковой поможет адвокат его бывшей жены



7 августа Дарья Жукова Роман Абрамович официально объявили о расставании после 10 лет совместной жизни. Супруги признались, что это решение далось им нелегко, но, несмотря на все обстоятельства, они намерены продолжать работу над совместными проектами и воспитывать общих детей — сына Аарона и дочь Лею.

Ранее сообщалось также, что Абрамович и Жукова скорее всего заключили брачный контракт и разойдутся полюбовно, однако на днях в западных СМИ появились слухи, что Дарья обратилась за помощью к одному из самых известных адвокатов по разводам, который, кстати, защищал интересы второй жены олигарха, когда та расходилась с Абрамовичем.



Как пишет издание ThisIsMoney, в 2007 году сторону Ирины Маландиной представлял адвокат Рэймонд Тут, благодаря чему женщина получила внушительный бонус в виде 5, 5 миллиардов фунтов стерлингов, четырех вилл, поместья и квартир в Англии и замка во Франции, а значит и Жукова, воспользовавшись помощью грамотного специалиста, только выиграет. Впрочем, есть мнение, что развод пары уже состоялся и Дарья получила приличные отступные в размере миллиарда евро. Абрамович и Жукова не считают нужным комментировать ситуацию и разглашать подробности личной жизни.