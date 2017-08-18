Близкие выдвинули новую версию смерти Глаголевой

«Человек, длительно страдающий онкологией, может умереть совсем от другой болезни. У раковых больных могут быть ряд сопутствующих заболеваний таких как: гипертоническая или ишемическая болезни, нарушение мозгового кровообращения, которые непосредственно не связаны с онкологией. На фоне сниженного иммунитета организма, он теряет силы для сопротивления другим заболеваниям», — заявил Копосов.



16 августа в возрасте 61 года скончалась актриса, режиссёр, сценарист и продюсер Вера Глаголева. Она страдала от рака желудка. Глаголева умерла в немецком городе Баден-Баден, куда приехала для врачебной консультации.

