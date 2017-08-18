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Близкие выдвинули новую версию смерти Глаголевой
Вера Глаголева могла умереть от общего истощения и перенапряжения на работе. С таким заявлением выступил врач-онколог Центральной клинической больницы РАН Павел Копосов. Слова специалиста передаёт «Московский комсомолец».
«Человек, длительно страдающий онкологией, может умереть совсем от другой болезни. У раковых больных могут быть ряд сопутствующих заболеваний таких как: гипертоническая или ишемическая болезни, нарушение мозгового кровообращения, которые непосредственно не связаны с онкологией. На фоне сниженного иммунитета организма, он теряет силы для сопротивления другим заболеваниям», — заявил Копосов.
16 августа в возрасте 61 года скончалась актриса, режиссёр, сценарист и продюсер Вера Глаголева. Она страдала от рака желудка. Глаголева умерла в немецком городе Баден-Баден, куда приехала для врачебной консультации.
Последним фильмом, в котором снялась Глаголева, стала картина «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева. Свою первую роль актриса сыграла в фильме режиссёра Родиона Нахапетова «На край света» в 1975 году. Всего актриса снялась почти в 50 фильмах, среди которых критики выделяют «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша». Глаголева сняла шесть фильмов в качестве режиссёра.
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