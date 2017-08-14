В Сети появились снимки 70-летней Софии Ротару без макияжа



7 августа София Ротару отпраздновала юбилей — ей исполнилось 70 лет. В честь такого события певица вместе с семьей отправилась на Сардинию. На итальянском курорте София Михайловна, судя по фотографиям в соцсетях, наслаждается местными красотами, общается с родственниками и прекрасно проводит время. На отдыхе певица также предпочитает более расслабленный образ.

На странице в Instagram невестка Ротару показала, как знаменитость выглядит без макияжа и прически. Многочисленные поклонники, кстати, считают, что очень даже симпатично. «Кстати, без косметики Соня старшая, тоже хорошо выглядит! Респект!». 70 лет говорите? Ротару, похоже, придумала способ останавливать время, которой над ней не властно, — восхищаются пользователи соцсети.



Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika) Авг 14 2017 в 8:06 PDT

Добавим, что оставаться в прекрасной форме певице, по ее словам, помогают: спорт, здоровое питание, позитивное отношение к жизни и любовь к людям. Вероятнее всего, эстетическая медицина и пластическая хирургия также не остались в стороне, но София Михайловна предпочитает об этом не упоминать.