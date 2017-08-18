На малолетнего сына Фриске натравили судебных приставов

22 миллиона будут выбивать по решению суда. Обжалованию оно не подлежит.

23 месяца тяжбы Русфонда с семьей покойной певицы Жанны Фриске позади. Закончилась череда препирательств, лжи и передергиваний, Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу родителей Жанны Фриске на решение Перовского районного суда. Постановление вступило в законную силу, и теперь наследники скончавшейся певицы должны возвратить Русфонду 22 миллиона рублей.

Президент организации Лев Амбиндер рассказал, что в суде всерьез в течение нескольких часов выслушивали адвокатов родственников звезды. Они утверждали, что деньги перечисляли Жанне, а не Русфонду. Поэтому крупнейший в стране благотворительный фонд не имеет права ими распоряжаться и владеть.

" Это перетягивание каната так затянулось, что и мы в фонде стали всерьез искать оправдания той чуши, которую говорили адвокаты. Однако судья выдал формулу, которую я запомню: " Имущество, являющееся предметом пожертвования граждан и юридических лиц в пользу благотворительной организации, принадлежит на праве собственности этой организации". Он абсолютно прав в том случае, если пожертвования — целевые и фонд тратит их по назначению. Да, если, как в этой истории, целевые пожертвования остались неиспользованными и фонд потратит их в соответствии со своей миссией" , — отметил Амбиндер в интервью Национальной службе новостей.

Собеседник подчеркнул, что теперь работой займутся судебные приставы. Им предстоит выбить деньги не только с родителей Жанны Фриске, но и с ее четырехлетнего сына Платона. Он, как постановил суд, должен вместе с бабушкой и дедушкой вернуть средства Русфонду — ответственность возложили на всех родственников. " Наследство принято родителями и ребенком Жанны Фриске" , — пояснил юрист благотворительной организации. Интересы несовершеннолетнего сына певицы будет представлять его отец Дмитрий Шепелев

Заметим, что родители Фриске долго твердили, что не крали деньги, пытаясь обвинить гражданского мужа Жанны Дмитрия Шепелева.