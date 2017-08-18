Стас Пьеха попал в больницу



Этот месяц в жизни Стаса Пьехи выдался очень насыщенным на события: гастроли, концерты, выступления, съемки клипа… Три дня назад певец широко отпраздновал собственное 37-летие, а сегодня ни с того, ни с сего загремел в больницу. И это было не первое ухудшение его здоровья за последние две недели!

«Сложный выдался Август… — Написал Стас в своем личном блоге. — Начну с того, что я люблю все свои работы и тех, кому небезразличен я люблю именно за то, что есть чем с вами делиться (мысли, стихи, новые музыки, опытом, экстерьером… Так вот, были наполеоновские планы: часть в прогрессе, часть — в стрессе… Сперва очередной виток экспериментов с мышцами спины… И сорванная шея (проблема с 90-х и первых становых). Далее — мучительные «отходосы», обследования… Ахи, вздохи… И только я сосредоточился на правильном лечении — бамс! Живот… И вот через 3 часа я, обезвоженный и выжатый, как лимон, уже в больнице. Благо, рядом хорошие люди, которые отнеслись ко мне с пониманием и любовью… Мне ясно одно: любовь рулит, и нет ничего страшнее, чем без нее в сердце жить, никакого заболевания и кармы… Во что бы то ни стало я приеду на день города в Екатеринбург, ибо за базар привык отвечать! А Боженька разрулит, ему виднее там: кнутов мне или пряника!»



Так что долго лежать в клинике Стас не собирается, ведь празднования дня города пройдут в Екатеринбурге уже завтра!