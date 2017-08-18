Андрей Малахов проведет конкурс «Новая волна — 2017», сообщается на сайте мероприятия.

До этого Малахов вел «Новую волну» в 2004 году.

"И вот Малахов возвращается на сцену New Wave Hall — известный шоумен вновь проведет один из концертов", — говорится в сообщении.

Кто станет его соведущей и в какой именно из семи вечеров «Новой волны» Малахов выйдет на сцену, пока не раскрывается.

Конкурс будет проходить с 8 по 14 сентября в Олимпийском парке Сочи. Транслировать его станет канал «Россия 1».

Ранее СМИ сообщили, что Малахов выйдет в эфир «России 1» уже в конце августа.