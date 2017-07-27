Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью

Поклонники в шоке от заявлений и поступков внука Пугачевой. Они считают его неблагодарным мажором.

Никита Пресняков бесплатно сыграл свадьбу, а потом полил грязью устроителей торжества. Он заявил: " Им просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки".

Устроителем торжества, напомним, стал журнал StarHit , который на бартертной (за рекламу и упоминания в тексте) основе сделал праздник для Никиты за право эксклюзивного освещения мероприятия. " Свадьба за 25 миллионов" , — гласил громкий заголовок на обложке. Он-то и взбесил внука Пугачевой. Пресняков даже записал видео, где песочит устроившее шикарную свадьбу издание. " Наживается исключительно на взорванных пуканах! — кричал в кадре внук Пугачевой, демонстративно отшвыривая подаривший ему праздник журнал. — От него прямо несет! "

Подобное циничное поведение погулявшего на халяву внука Примадонны показалось поклонникам Никиты возмутительным. Какими только эпитетами не наградили его читатели Dni.Ru в комментариях к нашумевшему материалу: " Неблагодарный мажор" , " Безнравственный халявщик" , " Быдляк и хамло" , " Двадцатишестилетний бездельник-захребетник" , " Наглец, живущий за счет знаменитых родственников" , " Гнилой неблагодарный мальчик" , " Полуподлец, полуневежда".

Все произошедшее — справедливо! — кажется людям гадким. " Безнравственное действо. Такие деньги можно было употребить по-другому — употребить на добрые дела, чтобы об этом помнили все люди" , " Зачем хаять журнал, уехали бы на Мальдивы, тихо поженились, и никто бы вас не фотал. Только это за свои деньги пришлось бы делать! " , " Надо было на свои колобашки невесте незабываемый день организовывать. Не так шикарно, но достойнее бы было" , — пишут комментаторы.