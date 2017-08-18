Евгений Осин пропал без вести

Сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника «МК», женщина подала заявление в отдел МВД по району Хорошево-Мневники днем 17 августа. По ее словам, Осин ушел из своей квартиры на улице Демьяна Бедного 15 августа, и с тех пор его никто не видел.

Как отмечает газета, ситуация усугубляется тем, что 52-летний певец имеет проблемы со здоровьем из-за алкоголя.

Ранее Осин рассказал журналистам, что недавно у него отказали ноги из-за болезни позвоночника. Он отметил, что живет один и с трудом перемещается по квартире. Кроме того, по его словам, у него сломано плечо. Артист заявил, что у него нет денег на лечение, которое стоит около 60 тысяч рублей, а также на костыли и инвалидное кресло.