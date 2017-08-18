Первый канал ответил на слухи о закрытии ряда программ

Первый канал ответил на слухи о возможном закрытии ряда программ, включая те, о которых СМИ еще не писали, сообщив, что в ближайшее время зрители увидят обновленную передачу " Сегодня вечером".



Ранее СМИ со ссылкой на источники в руководстве телеканала сообщили о возможном закрытии в сентябре четырех программ на Первом канале: " Давай поженимся" , " Первая студия" , " Контрольная закупка" и " Модный приговор".





" Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем " Давай поженимся" , " Модный приговор" , " Контрольную закупку" и " Первую студию". На будущее — мы не закрываем и " Поле чудес" , КВН, " Что? Где? Когда? И " Вечернего Урганта". С " Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке. Отлично себя чувствует " Доброе утро". Программа " Время" по-прежнему выходит в 21.00. В " Смаке" не закончились продукты. Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие" , — сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.



" Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное " Сегодня вечером". (Владимир) Познер, кстати, тоже с нами. Но мы рады, что наши программы настолько популярны, что новость о каждой из них взлетает в топ " Яндекса". Коллегам же советуем не выдавать желаемое за действительное" , — добавили на канале.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведущий программ " Пусть говорят" и " Сегодня вечером" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. В среду в пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что по инициативе ведущей Юлии Меньшовой в новом телесезоне проект " Наедине со всеми" закрывается; при этом телеканал ведет с телеведущей работу над двумя новыми проектами, которые зрители увидят в ближайшем будущем.