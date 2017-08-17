Панин вмешался в конфликт Познера и Шнурова

Сергей Шнуров и Владимир Познер устроили перепалку в Интернете после интервью со своим участием на Первом канале. Скандально известный актер Алексей Панин посмотрел запись легендарной беседы и поделился мнением с подписчиками в микроблоге.

" Посмотрел интервью Познера с Шнуровым. Нечего сказать… Сергея, мягко говоря, было жалко. Выглядел как неуверенный в себе школьник. Познер лучший! Мне было бы интересно с ним поговорить" , — сообщил поклонникам артист.

Стоит отметить, что Панин не первый из звезд шоу-бизнеса, кто комментирует разногласия рокера и журналиста. После того, как Сергей предложил Владимиру Владимировичу сразиться в рэп-дуэли, в их баталию вмешалась Ксения Собчак . Телеведущая намекнула солисту группировки " Ленинград" , что негоже конкурировать в поэтическом поединке с человеком, который даже музыкантом не является.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 17 2017 в 8:01 PDT

" Сережа, милый, вызывать Владимира Владимировича это, конечно, отличный ход в духе #хитрожопыйхайпожор, но, ведь ясно, что сочинять тексты песен и писать стихи — это ближе к баттлрэпу стоит, чем к профессии интервьюера. Это как футболист-профессионал предложит чемпиону мира по шахматам пробежать стометровку, мотивируя этот вид дуэли тем, что " я ж не бегун, и мы оба спортсмены" , — обратилась к Шнуру Ксения.

Дабы быть объективной, светская львица заострила внимание Познера на том, что не стоило бы винить музыканта в провальном интервью. " Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых — это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя" , — объяснила Собчак.



Напомним, ссора Шнурова и Познера произошла на почве недовольства беседой на Первом канале в программе, где состоялось личное знакомство мужчин. Их общение сразу не заладилось, это было очевидно. А спустя время это вылилось в публичные оскорбления.