Первый канал закроет сразу четыре передачи

Первый канал в сентябре планирует закрыть сразу четыре программы. Речь идёт о «Первой студии», «Давай поженимся», «Контрольная закупка», «Модный приговор». Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источники в руководстве телеканала.



«Это почти революция. Обновление пройдет в два этапа: самый масштабный процесс мы наблюдаем сейчас, и он закончится в начале осени. Тогда же будут представлены новые телепроекты. Второй этап намечен на февраль — мобилизационный месяц перед выборами президента», — заявил собеседник издания.



Предположительно, в эфире телеканала появится больше тем, связанных с политикой. Неслучайно выпуск ток-шоу «Пусть говорят» от 15 августа с новым ведущим Предположительно, в эфире телеканала появится больше тем, связанных с политикой. Неслучайно выпуск ток-шоу «Пусть говорят» от 15 августа с новым ведущим Дмитрием Борисовым был посвящён интимным связям бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили . Подобная смена ориентиров на телеканале объясняется приближающимися президентскими выборами.

Авторы проекта " Давай поженимся" планируют переписать концепт телешоу. Окончательное решение по судьбе программы будет принято 25 августа. В тот же день будет решена судьба «Модного приговора» и «Контрольной закупки». Пресс-служба Первого канала не прокомментировала данную информацию.



«В политической среде циркулировали слухи о том, что по итогам парламентской кампании власти остались недовольны работой «Первого». Тогда по сравнению с другими федеральными телеканалами, «Первый» принимал наименьшее участие в выборах Госдуму и сосредоточился на развлекательных форматах», — заявил собеседник издания.



Причина закрытия «Первой студии» — низкие рейтинги и недовольство контентом в руководстве канала. По сообщению собеседника портала, перед генеральным директором Первого канала Причина закрытия «Первой студии» — низкие рейтинги и недовольство контентом в руководстве канала. По сообщению собеседника портала, перед генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом поставили задачи «придумать и найти 10 Ургантов».

В 2016 году телеканал «Россия 1» впервые стал самым популярным каналом в стране. По словам одного из медиаменеджеров телеканала, руководство Первого канала старается найти новый формат вещания, который бы отвечал на запросы общества на перемены.