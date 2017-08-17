Русфонд раскрыл детали договора с Фриске



Русфонд опубликовал финансовый отчёт о помощи певице Жанне Фриске . На такой шаг в благотворительной организации пошли после обвинений со стороны родственников артистки. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным Русфонда, с 20 по 25 января удалось собрать 68 миллионов рублей. Благодаря ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, в котором было объявлено об онкологическом заболевании Жанны Фриске, почти 900 тысяч человек отправили SMS-сообщение с денежными переводами на общую сумму 66 447 800 рублей.



Остальные деньги жертвователи отправили непосредственно на счёт организации. На следующий день Фриске поблагодарила всех неравнодушных людей и заявила, что собранная сумма «значительно превышает стоимость лечения». По словам певицы, оставшиеся средства «Русфонд направит на спасение тяжелобольных детей».



Предварительный счёт за лечение Жанны Фриске составил 4 665 600 рублей, однако значительная часть средств была зарезервирована. В случае положительного исхода 12-месячного курса лечения, певице понадобились бы еще деньги на восстановление. Кроме того, фонд оплатил долг за лечение в клинике Майами, он составлял 3 613 420 рублей. Фриске настояла на том, чтобы из оставшихся 60 467 563 рублей 32 619 851 рублей были направлены на лечение девяти детей с онкологическими заболеваниями.



На продолжение лечения певицы было зарезервировано 25 011 789 рублей. Эти деньги впоследствии были перечислены на личный счёт артистки. Фриске обязалась в письменной форме предоставлять отчёты о тратах. К моменту смерти певицы 15 июня 2015 года с этого счёта было потрачено 4 120 959 рублей. 14 декабря Русфонд выставил претензии родственникам погибшей Фриске на сумму 20 890 831 рублей. В феврале 2016 года фонд, не получив никаких подтверждений о тратах этих средств, обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения денег. Однако следствие не установило факта мошенничества со стороны родственников Фриске. 19 мая Перовский суд Москвы удовлетворил иск Русфонда и постановил взыскать с родственников певицы 21 633 214 рублей (окончательная сумма). Суд отклонил апелляцию родителей. 10 августа решение вступило в силу.

Жанна Фриске — российская певица, телеведущая, актриса. Выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. С 2003 по 2010 год выступала сольно.

Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище.