Анна Седокова рассталась с женихом-тираном: «Драмы вот столько — я больше не хочу»



34-летняя Анна Седокова рассталась с любимым мужчиной. Бизнесмен Артем Комаров , который сделал ей предложение руки и сердца, и от которого певица родила ребенка в апреле, оказался тираном.

«Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе сообща. Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого», — призналась молодая мама в интервью журналу «OK!».



Целый год Анна доказывала молодому возлюбленному, что у нее есть талант, что она может продолжать успешную карьеру певицы. Из-за этого часто случались скандалы, но избраннику Седоковой удавалось успокоить ее, даря огромные букеты цветов.



«Мужчина говорит — зачем, мол, тебе ходить на работу. Зачем тебе эта работа, это же шоу-бизнес, это все грязь! Ну зачем тебе клипы снимать? Можно просто открыть галерею, у тебя будет своя художественная галерея», — жалуется она.

