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"Выглядит как паника": телекритик об увольнении ведущих "Первого канала"
Фото: скриншот видео
Телекритик Александр Мельман заявил, что уход с «Первого канала» сразу несколько ведущих «выглядит как паника». Об этом сообщает НСН.
По словам Мельмана, канал «уже второй сезон проигрывает по рейтингу „России“, что стало одной из причин происходящего.
»Вторая [сторона] — это политическая, я имею в виду приближающиеся президентские выборы. И, по всей видимости, уход или переход Андрея Малахова — мы пока не знаем — связан вот с этой политической журналистикой, которая навязывается развлекательному формату», — пояснил он.
Критик подчеркнул, что Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов, появившийся в «Пусть говорят» вместо Андрея Малахова, делали эфиры про экс-главу Грузии Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко, чего «Малахов никогда не позволял себе делать».
Телекритик также не исключил того, что на «Первом канале» «грядет некий ребрендинг».
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. В понедельник, 14 августа, на «Первом канале» показали выпуск «Пусть говорят», в котором Малахова заменил диктор Дмитрий Борисов.
Почти одновременно с этим стало известно об уходе с канала ведущего Александра Олешко, а также о закрытии передач Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» и «Пока все дома» Тимура Кизякова.
Андрей Малахов Егор Максимов Тимур Кизяков Петр Порошенко Еще 5 тегов
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