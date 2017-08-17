«Выглядит как паника»: телекритик об увольнении ведущих «Первого канала»



Телекритик Александр Мельман заявил, что уход с « Первого канала » сразу несколько ведущих «выглядит как паника». Об этом сообщает НСН.

По словам Мельмана, канал «уже второй сезон проигрывает по рейтингу „России“, что стало одной из причин происходящего.



»Вторая [сторона] — это политическая, я имею в виду приближающиеся президентские выборы. И, по всей видимости, уход или переход Андрея Малахова — мы пока не знаем — связан вот с этой политической журналистикой, которая навязывается развлекательному формату», — пояснил он.

Телекритик также не исключил того, что на «Первом канале» «грядет некий ребрендинг».