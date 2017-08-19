Прощание с Верой Глаголевой завершилось в Москве

Церемония прощания с актрисой и режиссером Верой Глаголевой завершилась в Доме кино в столице, сообщает агентство «Москва» в субботу, 19 августа. Ее посетили сотни поклонников, друзей и коллег.

Официальная часть прошла в Большом зале, по просьбе родных она была закрыта для СМИ. В фойе Дома кино была организована фотовыставка кадров со съемок, в который участвовала Глаголева, транслировались фотографии актрисы и кадры из фильмов с ее участием.

На церемонии присутствовали продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн, российский исследователь Арктики Артур Чилингаров, член комитета Госдумы по культуре и народный артист СССР Иосиф Кобзон, а также актрисы Ингеборга Дапкунайте и Алена Яковлева, певец Александр Буйнов, актер Александр Балуев.

Телеграммы с соболезнованиями прислали председатель правительства России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, советник президента по культуре Владимир Толстой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Похороны актрисы пройдут на Аллее актеров Троекуровского кладбища, туда допущены только родные.

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду, 16 августа, на 62-м году жизни. За свою карьеру актрисы она снялась в более чем 50 фильмах и сериалах, самые известные ее роли — Сима из картины На край света, Елена из «Выйти замуж за капитана» и Ольга Васильевна из фильма Бедная Саша. Режиссерскую карьеру Глаголева начала в 1990 году с фильма «Сломанный свет». Всего она сняла шесть картин, последняя — «Две женщины» — вышла в 2014 году.