"Миротворец" с издевкой написал о смерти Глаголевой

На странице украинского ресурса «Миротворец» в Facebook появился пост, посвященный смерти российской актрисы Веры Глаголевой

В этой записи отмечается, что артистка «поддерживала агрессию России против Украины», потом «нарушила государственную границу Украины, попала в Чистилище Миротворца», а «через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти».

«Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров?» — написали представители «Миротворца», посоветовав «спросить» об этом у сатирика Михаила Задорнова и певца Иосифа Кобзона

В комментариях многие пользователи поддержали этот пост, но нашлись и люди, назвавшие активистов «Миротворца» «идиотами» и отметившие, что смерть — «не повод для сарказма».

Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни. СМИ писали, что причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.