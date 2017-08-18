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Видео: Полуголая Бузова оседлала резиновую черепаху в бассейне
Фото: Instagram
Российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова разместила на своей страничке в Instagram видеоролик, на котором она показала, как купается в бассейне.
Знаменитость оседлала резиновую водную игрушку в виде черепахи. Она забралась на нее, после чего попрыгала на ней. Затем Бузова стала выбирать сексуальную позу для фотоснимка.
В итоге знаменитость свалилась в бассейн. Вода в нем оказалась холодной, к чему теледива была явно не готова.
" Когда очень хочешь сфоткаться с черепашкой, а вода в бассейне холодная" , — написала Бузова.
Когда очень хочешь сфоткаться с черепашкой 🐢🐢🐢 а вода в бассейне холодная 😂 больше в сторис 🤣🤣🤣
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
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