Видео: Полуголая Бузова оседлала резиновую черепаху в бассейне



Российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова разместила на своей страничке в Instagram видеоролик, на котором она показала, как купается в бассейне.

Знаменитость оседлала резиновую водную игрушку в виде черепахи. Она забралась на нее, после чего попрыгала на ней. Затем Бузова стала выбирать сексуальную позу для фотоснимка.



В итоге знаменитость свалилась в бассейн. Вода в нем оказалась холодной, к чему теледива была явно не готова.



" Когда очень хочешь сфоткаться с черепашкой, а вода в бассейне холодная" , — написала Бузова.

