Меньшова может заменить Малахова на Первом канале



Первый канал закрыл программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» по инициативе самой телеведущей. Об этом журналистка заявила в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Авг 16 2017 в 9:56 PDT

«Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба», — написала Меньшова.





Меньшова добавила, что команда проекта выпустила за 4 года 600 выпусков. Ведущая назвала эту работу «очень трудной, хотя и бесконечно интересной». Одной из причин, почему она попросила руководство Первого канала закрыть проект, заключается в том, что она не хотела превращения этого проекта в рутину. Меньшова отметила, что не уходит с телеканала, а продолжает работать над двумя новыми проектами со старой командой «в спокойном рабочем режиме». В то же время в телевизионных кругах обсуждается, что Меньшова могла бы заменить Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером». Официального подтверждения этой информации от руководства Первого канала не поступало. В пресс-службе заявили, что " все станет известно ближе к началу сезона".