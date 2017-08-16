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Меньшова может заменить Малахова на Первом канале
Первый канал закрыл программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» по инициативе самой телеведущей. Об этом журналистка заявила в своём аккаунте в Instagram.
«Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба», — написала Меньшова.
Меньшова добавила, что команда проекта выпустила за 4 года 600 выпусков. Ведущая назвала эту работу «очень трудной, хотя и бесконечно интересной». Одной из причин, почему она попросила руководство Первого канала закрыть проект, заключается в том, что она не хотела превращения этого проекта в рутину. Меньшова отметила, что не уходит с телеканала, а продолжает работать над двумя новыми проектами со старой командой «в спокойном рабочем режиме». В то же время в телевизионных кругах обсуждается, что Меньшова могла бы заменить Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером». Официального подтверждения этой информации от руководства Первого канала не поступало. В пресс-службе заявили, что " все станет известно ближе к началу сезона".
Первый выпуск «Наедине со всеми» вышел 14 февраля 2013 года. Юлия Меньшова получила широкую популярность в 1990-х годах благодаря передачи «Я сама». В 1999 году телеведущая получила статуэтку ТЭФИ как лучший ведущий ток-шоу. 7 августа появилась информация, что Малахов ушёл с «Первого канала» из-за конфликта с новым продюсером ток-шоу «Пусть говорят», который не позволил ему уйти в декретный отпуск. Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. Помимо Малахова, Первый канал за последнее время покинули ведущий «Ты супер! Танцы» Александр Олешко и «Пока все дома» Тимур Кизяков.
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