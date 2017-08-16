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Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
Программа " Наедине со всеми" на Первом канале закрыта по инициативе ведущей Юлии Меньшовой. Об этом ТАСС сообщила в среду директор по связям с общественностью Первого канала Лариса Крымова.
" Юлия Меньшова сама предложила завершить проект " Наедине со всеми" , считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть" , — сказала Крымова.
Она также сообщила, что телеканал готовит с Меньшовой два новых проекта.
" Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне" , — информировала она.
Меньшова о ситуации на Первом
" Мои переговоры с Константином Львовичем Эрнстом состоялись еще в июне, и мы продолжаем работать вместе и дальше, в спокойном и рабочем режиме" , — сообщила ТАСС Меньшова.
" Мне очень не нравится нагнетаемая скандальная атмосфера вокруг Первого канала, именно поэтому я и сделала свое заявление" , — сказала она, комментируя свои высказывания о закрытии передачи в сети Instagram.
Ране РБК сообщило, что выходившая на Первом канале с 2013 года программа " Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой закрывется.
Первый канал с конца июля находится в центре внимания СМИ. Уже стало известно, что компания прекратила свое сотрудничество с телеведущимм Александром Олешко и Тимуром Кизяковым. Информацию об уходе Андрея Малахова из программы " Пусть говорят" к настоящему моменту телеканал не подтвердил и не опроверг. Однако в эфир уже вышли два выпуска с новым ведущим — Дмитрием Борисовым.
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