

Программа " Наедине со всеми" на Первом канале закрыта по инициативе ведущей Юлии Меньшовой . Об этом ТАСС сообщила в среду директор по связям с общественностью Первого канала Лариса Крымова.

" Юлия Меньшова сама предложила завершить проект " Наедине со всеми" , считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть" , — сказала Крымова.



Она также сообщила, что телеканал готовит с Меньшовой два новых проекта.



" Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне" , — информировала она.



Меньшова о ситуации на Первом





" Мои переговоры с Константином Львовичем Эрнстом состоялись еще в июне, и мы продолжаем работать вместе и дальше, в спокойном и рабочем режиме" , — сообщила ТАСС Меньшова.

" Мне очень не нравится нагнетаемая скандальная атмосфера вокруг Первого канала, именно поэтому я и сделала свое заявление" , — сказала она, комментируя свои высказывания о закрытии передачи в сети Instagram.



Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Авг 16 2017 в 9:56 PDT



Ране РБК сообщило, что выходившая на Первом канале с 2013 года программа " Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой закрывется.