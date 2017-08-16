Собчак раскритиковала ссору Шнурова и Познера

" Во-первых, я нежно люблю и восхищаюсь обоими < …> Во-вторых, интервью я занимаюсь профессионально много лет и имею что сказать, как говорится. Сережа, милый, вызывать Владимира Владимировича — это, конечно, отличный ход < …> , но ведь ясно, что сочинять тексты песен и писать стихи — это ближе к баттлрэпу стоит, чем к профессии интервьюера. Это как футболист-профессионал предложит чемпиону мира по шахматам пробежать стометровку, мотивируя этот вид дуэли тем, что " я ж не бегун, и мы оба спортсмены" , — написала она в своем Instagram.

Телеведущая предложила Познеру и Шнуру разрешить спор в дебатах в ее передаче.