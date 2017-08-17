Стало известно место похорон Глаголевой

Актрису Веру Глаголеву похоронят на Аллее актеров Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с актрисой пройдет 19 августа в Доме кино, начало запланировано на 11:00.

Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни. СМИ писали, что причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, эту же информацию подтвердил муж актрисы Кирилл Шубский . Сообщалось, что в последние дни жизни она находилась в немецкой клинике. По одной из версий, у актрисы был рак желудка.

Сейчас родственники Глаголевой находятся в Германии и занимаются подготовкой всех необходимых документов для транспортировки ее тела в Россию.