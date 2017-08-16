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Дочь Веры Глаголевой попросила СМИ не тревожить семью
Старшая дочь актрисы, режиссера Веры Глаголевой, скончавшейся в США, Анна Нахапетова просит журналистов не беспокоить семью в этот сложный для них период.
В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни.
" Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере" , — написала Нахапетова в своем аккаунте в инстаграме.
Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Впервые дебютировала в фильме " На край света…" Родиона Нахапетова, который впоследствии стал ее мужем. Брак закончился разводом после отъезда режиссера в США. Актриса была замужем вторым браком за бизнесменом Кириллом Шубским.
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