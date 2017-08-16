Дочь Веры Глаголевой попросила СМИ не тревожить семью



Старшая дочь актрисы, режиссера Веры Глаголевой , скончавшейся в США, Анна Нахапетова просит журналистов не беспокоить семью в этот сложный для них период.

" Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере" , — написала Нахапетова в своем аккаунте в инстаграме.

