Муж Глаголевой раскрыл подробности ее смерти

«Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США», — заявил Шубский.



16 августа скончалась народная артистка России Вера Глаголева. Актриса страдала от онкологического заболевания. Сообщалось, что артистка умерла в США. Последним фильмом, в котором снялась Глаголева, стала картина «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева.