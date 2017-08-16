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Муж Глаголевой раскрыл подробности ее смерти

Муж Глаголевой раскрыл подробности ее смерти
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Муж скончавшейся актрисы Веры Глаголевой, Кирилл Шубский, прокомментировал смерть супруги. Слова мужчины передаёт телеканал «Звезда».
«Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США», — заявил Шубский.
16 августа скончалась народная артистка России Вера Глаголева. Актриса страдала от онкологического заболевания. Сообщалось, что артистка умерла в США. Последним фильмом, в котором снялась Глаголева, стала картина «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева.
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ТК "Звезда"
Кирилл Шубский Вера Глаголева
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