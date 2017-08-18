Лариса Гузеева успокоила поклонников

На Первом канале проводится серьезный пересмотр и к удивлению публику объявлено о закрытии нескольких популярных проектов. Но некоторых передач «большая чистка» не коснулась. Как заявила Лариса Гузеева , шоу «Давай поженимся» останется в эфире.

После объявления о закрытии «Пока все дома» и «Наедине со всеми» зрители всерьез стали обсуждать возможное закрытие «Давай поженимся». Некоторые даже обратились в руководству Первого канала в соцсетях с просьбой убрать проект из эфирной сетки.

По мнению недовольных программой, репутация Розы Сябитовой не позволяет ей выступать ведущей. Однако Лариса Гузеева поспешила успокоить публику. В ответ на расспросы соцсетях звезда сообщила поклонникам: «Скоро начнем выходить!».

Ранее появилась информация о том что скандал вокруг фирм Сябитовой (даму обвиняют в мошенничестве) не лучшим образом повлиял на рейтинги проекта. Но сама Роза недавно объявила о желании найти вторую половинку на «Давай поженимся». По словам свахи, которая дважды состояла в браке, «у нее появилось время пересмотреть свои жизненные взгляды». И теперь дама настроена серьезно.