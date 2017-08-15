Джигурда показал видео с «танцем нестерильной любви» Анисиной

«В честь того, что мы отбили очередные атаки пранкеров, грязной лжи желтых СМИ и, заранее приготовленную для меня черными риелторами коммерческую ловушку в Белоруссии — Богиня АНИС подарила мне танец нестерильной ЛюбвИ на носу лодки», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

На опубликованном видео Анисина танцует с пиратским флагом в руках. Джигурде это напомнило стихотворение, которые он сочинил десять лет назад, когда их отношения только начинались: «Буду ждать я, пока не созреет в Деве мой Огонь неземной, чтоб с пиратским платком на шее Дева пьяная стала мной!».

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Авг 15 2017 в 10:50 PDT

Джигурда был женат на Анисиной с февраля 2008 года. У пары двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. В октябре 2016 года Анисина подала на развод, в ноябре начался бракоразводный процесс. В мае Анисина заявила, что даже после официального развода она продолжает отношения с Джигурдой. Недавно он рассказал, что они «работают над зачатием третьего ребенка». Актер уточнил, что у Анисиной был выкидыш, но он уговаривает ее «еще раз попробовать».