Мама Татьяны Булановой скончалась на 86-м году жизни



Сегодня, 16 августа, Татьяна Буланова сообщила поклонникам, что ее мама Нина Павловна ушла из жизни в возрасте 85 лет. Причина смерти пока неизвестна.

В своем блоге певица опубликовала фотографию горящей свечи, подписав: «Мама…».



Подписчики звезды выразили свои глубокие соболезнования: «Татьяна, сил вам! Пусть земля будет пухом…», «Примите наши соболезнования», «Мои соболезнования Нине Павловне!», «Танюшенька держись, как больно терять самых любимых и дорогих тебе людей».



Приносим Татьяне свои искренние соболезнования.

