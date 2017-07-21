Виторган строго отчитал оторопевшую Нарусову

Зять запретил сюсюкаться с 8-месячным Платоном. Его растят настоящим мужчиной.

Платону — первенцу телеведущей Ксении Собчак — уже восемь месяцев. День малыша расписан буквально по минутам, и родители стараются не отходить от графика. Одно из главных условий — ребенок должен засыпать сам, без " улюлюканий" со стороны взрослых.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 21 2017 в 2:45 PDT

" Я пою песенки Платону и воюю с зятем по этому поводу, — рассказала Людмила Нарусова . — В Москве, когда у Платошки прорезался первый зуб, он плакал, не понимал, что происходит. Я его взяла и положила себе на плечо, прижала и затянула " Баю-баюшки— баю, баю заиньку мою…" Внук заснул.

Но случилось страшное. " Так как дома все ходят в носках, то не услышала, как в детскую поднялся Максим и с металлом в голосе спросил: " Людмила Борисовна, что это за тексты? " Я, как пойманный воришка, сыграла удивление: " Какие? Максим, я просто успокаиваю его". На что зять ответил: " Людмила Борисовна, сейчас он должен слушать Вивальди, потом звуки тосканских цикад, а затем шум прибоя океана" , — цитирует оторопевшую Нарусову журнал StarHit . — Рядом с кроваткой аппаратура стоит, нужно только кнопки тыкать, а я не знаю, как со всем этим управляться. И вообще, считаю, что " Баю-баюшки-баю" на груди у бабушки лучше"

Ранее мама Ксюши Собчак уже возмущалась по поводу методов воспитания Платоши: " В четыре месяца ребенок стали водить в бассейн и учить плавать. Я бы на такое не решилась! ". Она возмущалась и по поводу того, что что ее дочь купает ребенка в температуре +33 градуса. Нарусову это тревожило.