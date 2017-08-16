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Фото: Ди Каприо впервые влюбился в шатенку
Фото: Instagram
Актер Леонардо Ди Каприо, весной объявивший о разрыве с датской моделью Ниной Агдал, снова влюбился.
Как сообщает «Комсомольская правда», на этот раз актер разорвал собственные шаблоны и его избранницей оказалась не очередная блондинка, а шатенка. Теперь сердце голливудской звезды принадлежит 23-летней немецкой манекенщице Лорене Рае.
Стройную красавицу и Лео уже неоднократно замечали вместе на свиданиях.
Так Лорена сопровождала артиста на Каннском фестивале и путешествовала вместе с ним и его друзьями на яхте вдоль Лазурного побережья Франции.
Похоже, что девушка разделяет страсть Ди Каприо к длительным велосипедным прогулкам и даже проехалась с ним бок о бок на одном из велосипедных марафонов в Нью-Йорке.
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