Фото: Ди Каприо впервые влюбился в шатенку

Как сообщает «Комсомольская правда», на этот раз актер разорвал собственные шаблоны и его избранницей оказалась не очередная блондинка, а шатенка. Теперь сердце голливудской звезды принадлежит 23-летней немецкой манекенщице Лорене Рае.

Стройную красавицу и Лео уже неоднократно замечали вместе на свиданиях.

Так Лорена сопровождала артиста на Каннском фестивале и путешествовала вместе с ним и его друзьями на яхте вдоль Лазурного побережья Франции.

Похоже, что девушка разделяет страсть Ди Каприо к длительным велосипедным прогулкам и даже проехалась с ним бок о бок на одном из велосипедных марафонов в Нью-Йорке.