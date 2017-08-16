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Орландо Блум и Кэти Перри вновь вместе!
Фото: LEGION-MEDIA
Орландо Блум и Кэти Перри воссоединились после шестимесячной разлуки. 32-летняя поп-звезда и 40-летний актер встретились на концерте своего общего друга музыканта Эда Ширана в Лос-Анджелесе. После выступления Кэти и Орландо вместе уехали на его мотоцикле в направлении Малибу, где живет Кэти. Им явно не терпелось, по рассказам очевидцев, остаться наедине.
Актер и певица расстались в конце февраля после того, как Орландо застукали на благотворительном вечере с дочкой главы этого фонда. Он весь вечер нежно обнимал и поглаживал по коленке девушку, в то время как Кэти выступала на церемонии вручения наград британским актерам в Лондоне. Кто-то снял флиртующего актера на телефон и прислал запись Кэти. Певица на следующий же день примчалась в Лос-Анджелес, а спустя несколько часов пара объявила о разрыве отношений. Хотя Орландо и пытался оправдаться, уверяя, что всего лишь общался с дочкой своего босса и пытался «быть милым». Потому что она дочь человека, возглавляющего фонд, которому Блум помогает.
Роман певицы и актера начался в начале прошлого года и они казались неразлучными. Все свободное время они проводили вместе и многие думали, что Орландо сделает Кэти предложение. После расставания никто из них не вступил в новые отношения, хотя Блума встречали с разными женщинами, а Кэти Перри пытались приписать интрижку с Робертом Паттинсоном.
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