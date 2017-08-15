Сергей Шнуров ответил на оскорбления Владимира Познера



В октябре прошлого года Сергей Шнуров стал героем программы Владимира Познера " Познер". С первых минут интервью было понятно, что журналисту и его герою было довольно трудно найти общий язык. Уже после эфира аудитория, посмотревшая передачу, разделилась на два лагеря: одни встали на сторону Сергея Шнурова и заявили, что Познер его явно провоцировал, а другие — защищали музыканта.

В недавнем интервью Владимир Познер вновь вспомнил интервью с лидером группировки " Ленинград" и заявил, что Шнуров поразил его своей пустотой.



" Пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!» — считает Познер.

На обвинения журналиста Сергей Шнуров ответил удивительно вежливо и деликатно. В сложившейся ситуации музыкант предпочел отшутиться.



" Уже сколько воды утекло, но видимо я так сильно запомнился ему, пустотой своей или беспомощностью, что не устаёт он поминать меня уже в который раз добрым профессиональным словом. Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно я. Ну не он же, в самом деле? Он же Познер. А у Дудя программа получилась, и в этом я не виноват, поэтому и не вспоминает он обо мне при каждом неудобном случае" , — высказался Шнуров на своей странице в Instagram.

