Шнуров ответил на оскорбления Владимира Познера



Сергей Шнуров прокомментировал слова журналиста Владимира Познера о том, что музыкант провалил интервью. Вокалист группы «Ленинград» опубликовал ответ в своём аккаунте в Instagram.

«Уже сколько воды утекло, но видимо я так сильно запомнился ему, пустотой своей или беспомощностью, что не устаёт он поминать меня уже в который раз добрым профессиональным словом. Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно я. Ну не он же, в самом деле? Он же Познер. А у Дудя программа получилась, и в этом я не виноват, поэтому и не вспоминает он обо мне при каждом неудобном случае», — написал Шнуров.



15 августа Владимир Познер заявил, что Шнуров поразил его тем, что оказался «пустым, неинтересным» человеком, которому «нечего было сказать». Выпуск «Познера» с Шнуровым вышел 10 октября 2016 года. Сам музыкант заявлял, что недоволен интервью. Неудачный выпуск программы лидер «Ленинграда» объяснил тем, что это «не его формат разговора». На момент написания новости выпуск с Сергеем Шнуровым посмотрели на YouTube более 2,5 миллионов раз.