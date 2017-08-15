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"Первый канал" отказывается от передачи "Пока все дома"

Первый канал октазывается от передачи «Пока все дома» с Тимуром
Кизяковым. Съёмки новых выпусков программы прекращены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, это связано со скандальной благотворительной частью передачи — c рубрикой «У вас будет ребёнок». В программе публиковались видеооткрытки с сиротами. В декабре 2016 года выяснилось, что эта рубрика имела дополнительное финансирование. Каждая видеооткрытка обходилась в 100 тысяч рублей, в год программа получала грант от министерства образования и науки на 10 миллионов рублей. Впервые эту информацию озвучил глава департамента государственной политики в сфере защиты прав детей минобрнауки Евгений Сильянов. Также выяснилось, что Кизяков судится с другими благотворительными организациями, занимающимися распространением информации о сиротах силами волонтёров. В пресс-службе Первого канала тогда заявили, что покупают программу «Пока все дома» у компании «Дом», и не знают деталей взаимоотношений авторов с государственными организациями.
Руководство Первого канала и Тимур Кизяков отказались комментировать эту информацию.
Программа «Пока все дома» выходила в эфир с 1992 года. Ранее Первый канал покинул ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов. Новым ведущим ток-шоу стал Дмитрий Борисов.
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