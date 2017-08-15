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"Первый канал" отказывается от передачи "Пока все дома"
Первый канал октазывается от передачи «Пока все дома» с Тимуром
Кизяковым. Съёмки новых выпусков программы прекращены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Кизяковым. Съёмки новых выпусков программы прекращены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, это связано со скандальной благотворительной частью передачи — c рубрикой «У вас будет ребёнок». В программе публиковались видеооткрытки с сиротами. В декабре 2016 года выяснилось, что эта рубрика имела дополнительное финансирование. Каждая видеооткрытка обходилась в 100 тысяч рублей, в год программа получала грант от министерства образования и науки на 10 миллионов рублей. Впервые эту информацию озвучил глава департамента государственной политики в сфере защиты прав детей минобрнауки Евгений Сильянов. Также выяснилось, что Кизяков судится с другими благотворительными организациями, занимающимися распространением информации о сиротах силами волонтёров. В пресс-службе Первого канала тогда заявили, что покупают программу «Пока все дома» у компании «Дом», и не знают деталей взаимоотношений авторов с государственными организациями.
Руководство Первого канала и Тимур Кизяков отказались комментировать эту информацию.
Программа «Пока все дома» выходила в эфир с 1992 года. Ранее Первый канал покинул ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов. Новым ведущим ток-шоу стал Дмитрий Борисов.
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