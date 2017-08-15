Пушкина раскрыла «секрет» Малахова



Телеведущая Татьяна Пушкина рассказала о «феномене популярности» своего коллеги Андрея Малахова , покинувшего «Первый канал». Об этом сообщает «СтарХит».

По ее словам, секрет успеха Малахова заключается в том, что он «вхож в каждый дом». «И, конечно, он чрезвычайно обаятельный человек, меня всегда это подкупало. < …> Мне кажется, что по своему темпераменту он удивительно подходит большинству нашей аудитории», — подчеркнула Пушкина.



Ведущая отметила, что он «продолжает оставаться живым человеком, и „нисколько не выгорел эмоционально, несмотря на то, что работает в программе, где бесконечные тяжбы, дрязги и людские судьбы“. „Именно этим он и близок нам, он способен собрать вокруг себя большую аудиторию“, — заключила она.



Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК , так как последняя его «перекупила». Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий.