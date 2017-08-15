Бузова поплатилась за разбитую семью



Развод телеведущей Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым стал «расплатой» за разбитую семью спортсмена. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на победительницу 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Викторию Райдос.

По ее словам, на Бузовой нет «венца безбрачия», поскольку «родители, бабушки и дедушки телезвезды являют собой примеры гармоничных счастливых браков». «На мой взгляд, здесь сработал кармический прием возврата, который в народе часто называют „бумеранг“. Ольга вмешалась в первый брак Дмитрия [с Оксаной Осинкиной] и это вмешательство закончилось распадом семьи», — напомнила Райдос.



Она отметила, что поведение Бузовой «неверно как с моральной стороны», «так и с точки зрения родовой системы — в первом браке Дмитрий успел стать отцом».

«Подобные вещи часто вызывают у Вселенной желание отплатить человеку той же монетой. Однако в этом для Ольги есть и плюс — как иначе, если не на собственных ошибках, людям становиться мудрее?» — заключила Райдос.



Бузова развелась с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым в декабре прошлого года. СМИ писали, что причиной расставания якобы стали измены Тарасова, а также конфликт из-за недвижимости, которую спортсмен решил оформить на свою мать.