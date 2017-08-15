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"Прикованную к постели" Дорошину уличили во лжи
Журналистам удалось встретиться со звездой фильма " Любовь и голуби" Ниной Дорошиной, которая жаловалась на резкое ухудшение здоровья. Как оказалось, слухи о болезни артистки сильно преувеличены.
Представителям СМИ удалось попасть в квартиру к Дорошиной. Дверь репортерам актриса открыла сама. " Что там? Извините… извините… кто же вас пропустил… ко мне должны врачи… вы что…" , — такими словами встретила она незваных гостей.
Соседи артистки сообщили, что врачи скорой помощи приезжают к Дорошиной действительно часто. Тем не менее, она отказывается от интервью не из-за того, что якобы прикована к постели. " Человек не в форме, это актриса, которая хочет выглядеть хорошо" , — рассказали знакомые артистки.
Не нашли подтверждения и слова об одиночестве Дорошиной. " Человек не брошен, я хожу за лекарствами, мама, соседи ходят за продуктами. Часто к ней приезжают гости" , — цитирует сетевое издание m24.ru соседа артистки.
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