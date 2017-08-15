"Прикованную к постели" Дорошину уличили во лжи



Журналистам удалось встретиться со звездой фильма " Любовь и голуби" Ниной Дорошиной , которая жаловалась на резкое ухудшение здоровья. Как оказалось, слухи о болезни артистки сильно преувеличены.

Представителям СМИ удалось попасть в квартиру к Дорошиной. Дверь репортерам актриса открыла сама. " Что там? Извините… извините… кто же вас пропустил… ко мне должны врачи… вы что…" , — такими словами встретила она незваных гостей.



Соседи артистки сообщили, что врачи скорой помощи приезжают к Дорошиной действительно часто. Тем не менее, она отказывается от интервью не из-за того, что якобы прикована к постели. " Человек не в форме, это актриса, которая хочет выглядеть хорошо" , — рассказали знакомые артистки.

