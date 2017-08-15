«Мои девчонки»: Максим Галкин показал фото Аллы Пугачевой в коротких шортах и их стильной дочери Лизы



Максим Галкин — идеальный муж и отец, уверены его поклонники. Все свободное время артист старается проводить с семьей, часто делится в своем Instagram трогательными моментами звездного быта. Например, сегодня артист показал новые снимки прекрасной половины его семьи. «Мои девчонки», — написал он.

Максим Галкин — идеальный муж и отец, уверены его поклонники. Все свободное время артист старается проводить с семьей, часто делится в своем Instagram трогательными моментами звездного быта. Например, сегодня артист показал новые снимки прекрасной половины его семьи. «Мои девчонки», — написал он.