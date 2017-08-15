С родителей Фриске потребовали компенсацию в трехкратном размере

Пользователи интернета опубликовали на сайте Change.org петицию с требованием к семье певицы Жанны Фриске . По мнению авторов обращения, родственники скончавшейся артистки должны выплатить деньги людям, жертвовавшим на ее лечение, в трехкратном размере.

Также авторы петиции потребовали выплаты процентов. «С них стоит истребовать пени и проценты за каждый день незаконного присвоения денег, за каждого умершего ребенка, который не дождался помощь», — утверждается в петиции.

В случае отказа родителей Фриске от выплаты денег, предлагается «конфисковать у них имущество и запретить выезд за границу».

Пока петицию подписали 97 человек. Ее адресатами выступают судебные приставы, Перовский суд Москвы и «Русфонд».

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком.

После смерти Фриске между отцом ее ребенка, ведущим Дмитрием Шепелевыми и ее родственниками начались конфликты. Они обвиняли друг друга в причастности к исчезновению денег со счета благотворительного общества «Русфонд», собиравшего средства на лечение певицы.

Представители фонда подали в суд на ее родственников и заявили, что тяжелобольной певице по договору было предоставлено 25 миллионов рублей. Ее семья должна была отчитываться о своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по трем миллионам рублей.

В итоге Перовский суд Москвы обязал родителей Фриске вернуть «Русфонду» 21,6 миллиона рублей, которые не пошли на лечение певицы. Семья певицы подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.