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Борисов обратился к Малахову в прямом эфире
Телеведущий Дмитрий Борисов обратился к Андрею Малахову в прямом эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Слова ведущего передаёт издание teleprogramma.pro.
«… что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней? С учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок… Андрей, береги себя и своих близких! А самое интересное у нас будет завтра. Дождемся», — заявил Борисов.
В качестве гостей на программу были приглашены ведущая Арина Шарапова, актриса Вера Сотникова, стилист Влад Лисовец, личная помощница Малахова Елена Королева и телеведущий Дмитрий Шепелев. Участники ток-шоу вспомнили самые яркие моменты «Пусть говорят», обсудили Андрея Малахова.
7 августа журнал Elle опубликовал материал, в котором говорилось, что причиной ухода Малахова с «Первого канала» стал конфликт с новым продюсером «Пусть говорят». Телеведущему не позволили уйти в декретный отпуск. В руководстве «Первого канала» заявили, что ничего не знали о том, что Малахов и его супруга Наталья Шкулёва ждут ребёнка. Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. По слухам, телеведущий, проработавший на «Первом канале» 25 лет, перейдёт на работе в ВГТРК.
Дмитрий Борисов начал работать на «Первом канале» в 2006 году. С 2011 года ведёт программу «Время». В 2015 году занял должность генерального продюсера «Первый канал. Всемирная сеть». До «Первого канала» работал ведущим на «Эхо Москвы»
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