Борисов обратился к Малахову в прямом эфире

«… что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней? С учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок… Андрей, береги себя и своих близких! А самое интересное у нас будет завтра. Дождемся», — заявил Борисов.





7 августа журнал Elle опубликовал материал, в котором говорилось, что причиной ухода Малахова с «Первого канала» стал конфликт с новым продюсером «Пусть говорят». Телеведущему не позволили уйти в декретный отпуск. В руководстве «Первого канала» заявили, что ничего не знали о том, что Малахов и его супруга Наталья Шкулёва ждут ребёнка. Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. По слухам, телеведущий, проработавший на «Первом канале» 25 лет, перейдёт на работе в ВГТРК