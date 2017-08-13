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«Аэрофлот» перепутал фамилию сына Собчак и Виторгана

«Аэрофлот» перепутал фамилию сына Собчак и Виторгана
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Пока поклонники супружеской пары Ксении Собчак и Максима Виторгана гадают, какую фамилию они решили дать своему общему, пока единственному наследнику, авиакомпания «Аэрофлот» проявила фантазию.
Точнее, неосторожность. Изготавливая билет на самолет для маленького Платона Максимовича, который, судя по всему, собирается лететь или уже улетел на отдых со своими родителями, сотрудники авиаперевозчика перепутали местами имя и фамилию мальчика.
На самом деле, если разобраться, становится понятно, что звездные супруги дали малышу все же фамилию отца, то есть Виторган. Хотя некоторые фолловеры Ксении и Максима предполагают, что Платон носит двойную фамилию Виторган-Собчак.
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Ксения Собчак Максим Виторган
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