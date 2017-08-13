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«Аэрофлот» перепутал фамилию сына Собчак и Виторгана
Фото: Instagram
Пока поклонники супружеской пары Ксении Собчак и Максима Виторгана гадают, какую фамилию они решили дать своему общему, пока единственному наследнику, авиакомпания «Аэрофлот» проявила фантазию.
Тут многие интересовались чью фамилию взял мальчик: мою или Ксюшину? Чью-чью? Да ничью! Свою отдельную. Даже не однофамилец; -)))
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)
Точнее, неосторожность. Изготавливая билет на самолет для маленького Платона Максимовича, который, судя по всему, собирается лететь или уже улетел на отдых со своими родителями, сотрудники авиаперевозчика перепутали местами имя и фамилию мальчика.
На самом деле, если разобраться, становится понятно, что звездные супруги дали малышу все же фамилию отца, то есть Виторган. Хотя некоторые фолловеры Ксении и Максима предполагают, что Платон носит двойную фамилию Виторган-Собчак.
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