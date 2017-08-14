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Команда "Пусть говорят" может перейти на "Россию-1", сообщил источник
Команда " Пусть говорят" , ушедшая с " Первого канала" , может перейти в ток-шоу " Прямой эфир" на " России-1" , не исключено, что Андрей Малахов займет место ведущего этой программы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
" Команда " Пусть говорят" будет делать " Прямой эфир" на " России-1" — сказал собеседник агентства.
По его словам, решается вопрос и вокруг ситуации с Малаховым. Не исключено, что он может занять место ведущего " Прямого эфира" Бориса Корчевникова.
В понедельник впервые в эфир " Первого канала" вышла программа " Пусть говорят" без Малахова. Она была посвящена карьере телеведущего на телевидении, а также сообщениям СМИ о его вероятном уходе из программы. Ведущим программы в понедельник стал Дмитрий Борисов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время ведущий программы " Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть " Первый канал". В СМИ начали появляться имена претендентов на место ведущего " Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на " Первом канале" Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол. В анонсе программы, который вышел в эфир " Первого канала" , появились фотографии Дмитрия Борисова и Андрея Малахова.
В субботу стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках нового выпуска, рассказал РИА Новости, что ведущим нового выпуска программы " Пусть говорят" на Первом канале выступил Дмитрий Борисов. При этом, по словам Лисовца, гостям нового выпуска программы не объяснили уход из передачи телеведущего Андрея Малахова, в съемках он не участвовал.
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