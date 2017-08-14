У 82-летней народной артистки России Нины Дорошиной , одной из любимейших советских актрис, сыгравшей Надюху в культовой комедии " Любовь и голуби" , отнялись ноги. Несколько лет назад Нина Михайловна перенесла инфаркт, а в этом году совсем слегла, передают " Вести". Актриса практически не может говорить, и рядом нет никого из близких, кто мог бы о ней позаботиться.

Второй супруг (первым был актер Олег Даль ) Нины Дорошиной, Владимир Тышков, скончался в 2004 году, а недавно умерла и племянница, которая ухаживала за Ниной Михайловной.

" Сейчас мне никто не помогает. Я одна. Брат тоже тяжело болен, но за ним ухаживает его жена. А мне помочь некому" , — рассказывает, с трудом превозмогая боль, актриса в телефоном разговоре с журналистами. По словам Нина Михайловны, к ней приходит участковый врач, наблюдает за самочувствием, " но назначенный им курс лечения не особо помогает".

Медики разводят руками — возраст, ничего не поделаешь. Хотя сама Дорошина уверена, что ей бы помог встать на ноги " хороший спортивный врач". И не теряет надежды не только побороть недуг, но и вернуться на сцену.

При этом актриса с благодарностью отзывается о соседях и знакомых, которые периодически покупают ей продукты и лекарства. " Однако сейчас многие в отпусках, и Нина Дорошина, бойкая Надюха из известного всей стране фильма, оказалась практически обездвиженной".