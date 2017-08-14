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СМИ: У перенесшей инфаркт "Надюхи" из "Любовь и голуби" отнялись ноги
У 82-летней народной артистки России Нины Дорошиной, одной из любимейших советских актрис, сыгравшей Надюху в культовой комедии " Любовь и голуби" , отнялись ноги. Несколько лет назад Нина Михайловна перенесла инфаркт, а в этом году совсем слегла, передают " Вести". Актриса практически не может говорить, и рядом нет никого из близких, кто мог бы о ней позаботиться.
Второй супруг (первым был актер Олег Даль) Нины Дорошиной, Владимир Тышков, скончался в 2004 году, а недавно умерла и племянница, которая ухаживала за Ниной Михайловной.
" Сейчас мне никто не помогает. Я одна. Брат тоже тяжело болен, но за ним ухаживает его жена. А мне помочь некому" , — рассказывает, с трудом превозмогая боль, актриса в телефоном разговоре с журналистами. По словам Нина Михайловны, к ней приходит участковый врач, наблюдает за самочувствием, " но назначенный им курс лечения не особо помогает".
Медики разводят руками — возраст, ничего не поделаешь. Хотя сама Дорошина уверена, что ей бы помог встать на ноги " хороший спортивный врач". И не теряет надежды не только побороть недуг, но и вернуться на сцену.
При этом актриса с благодарностью отзывается о соседях и знакомых, которые периодически покупают ей продукты и лекарства. " Однако сейчас многие в отпусках, и Нина Дорошина, бойкая Надюха из известного всей стране фильма, оказалась практически обездвиженной".
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске. Сейчас это районы Бабушкинский и Лосиноостровский СВАО Москвы, а тогда был город-спутник столицы. Окончила Театральное училище имени Щукина. Вместе с ней учились Инна Ульянова, Александр Ширвиндт и Лев Борисов. В 1958-м дебютировала на сцене театра " Современник" в роли одноклассницы героя Олега Табакова, в спектакле " В поисках радости" по пьесе Виктора Розова (необходимо было заменить актрису). С 1959 года Нина Михайловна служит в этом театре, а в 1981-м начала преподавать в Театральном институте им. Щукина. В кино сыграно два десятка ролей — начиная с эпизода в " Сыне" Юрия Озерова с Леонидом Харитоновым и Надеждой Румянцевой. Среди других картин: " Человек родился" , " Первый троллейбус" , " По семейным обстоятельствам" , " Покровские ворота".
С Олегом Далем поженились в 1963-м, но брак быстро распался, и Даль женился на актрисе Татьяне Лавровой.
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